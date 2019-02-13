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Arda ile Ceren İstanbul'da çocuklar ile buluşuyor

TRT Çocuk Televizyonu’nda yayımlanan ve çocukların gönüllerinde taht kuran ‘Arda ile Ceren’ isimli müzikal oyun İstanbul Akbatı AVM’de minik misafirlerle buluşuyor.

TRT Çocuk Televizyonu'nda yayımlanan ve çocukların gönüllerinde taht kuran ‘Arda ile Ceren' isimli müzikal oyun İstanbul Akbatı AVM'de minik misafirlerle buluşuyor.



Akbatı, çocuklara hafta sonlarını dolu dolu geçirebilmeleri için tiyatro oyunlarına devam ediyor. TRT Çocuk Televizyonu'nda yayımlanan ve çocukların gönüllerinde taht kuran ‘Arda ile Ceren' isimli müzikal oyun minik misafirlerle buluşuyor. Arda ile Ceren'in, sevimli arkadaşları kedi, köpek ve kaplumbağa ile gerçekleştireceği interaktif gösteri çocuklara keyifli dakikalar yaşatacak. Arda ile Ceren müzikali, 16 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'da zemin kat havuz önünde ücretsiz olarak sahnelenecek.

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