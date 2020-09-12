Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra kaptan olarak Galatasaray formasıyla

Süper Lig'in ilk haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Gaziantep FK maçı ile birlikte yıldız futbolcu Arda Turan Galatasaray formasını tekrar terletti. Arda, sarı-kırmızılılar ile son resmi maçına 20 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da oynanan Konyaspor karşısında çıkmıştı. Başarılı futbolcu o yaz 13 milyon Euro bonservis bedeli ile İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olmuştu.

33 yaşındaki futbolcu, Gaziantep FK müsabakası ile birlikte 3 bin 403 gün sonra tekrar resmi bir maçta Galatasaray formasını kaptan olarak giydi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Arda Turan, 66. dakikada yerini Ryan Babel'e bıraktı.