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Arda Turan 3. golünü kaydetti

Trabzonspor maçında rakip fileleri havalandıran Galatasaray’ın deneyimli futbolcusu Arda Turan, bu sezon ligdeki üçüncü golünü kaydetti.

Trabzonspor maçında rakip fileleri havalandıran Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Arda Turan, bu sezon ligdeki üçüncü golünü kaydetti.


Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da Arda Turan, Göztepe maçının ardından bu haftayı da boş geçmedi. Arda karşılaşmanın 44. dakikasında sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.


33 yaşındaki futbolcu, Sivasspor ve Göztepe maçlarının ligdeki üçüncü gol sevincini yaşadı.


Mücadeleye 11'de başlayan deneyimli futbolcu, 71. dakikada yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.

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