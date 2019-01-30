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Arda Turan ve Berkay hakim karşısında yüz yüze geldi

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması başladı.

Turan, hakimin kullandığı kapıdan duruşma salonuna alınırken şarkıcı Berkay Şahin ve Eşi Özlem Ada Şahin diğer kapıdan salona alındı. Olayın ardından ilk kez hakim karşısında yüz yüze gelen tarafların kimlik tespitin yapılmasının ardından duruşma başladı.



İstanbul 41'inci Asli Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesi futbolcu Arda Turan, otoparktan adliyeye giriş yaparak duruşmanın görüleceği 3'üncü kata çıktı. Turan, burada bulunan baro odasında duruşmanın başlamasını beklediği sırada Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin adliyeye geldi. Duruşma salonunun bulunduğu koridorda özel güvenlik ve polisler güvenlik önlemleri aldı. Olayın ardından ilk kez hakim karşısında yüz yüze gelen tarafların kimlik tespitin yapılmasının ardından duruşma başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da hazırlanan iddianamade müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında ''cinsel taciz'', ''kasten yaralama'', ''Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme'', ''ruhsatsız silah bulundurma'' suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da ''hakaret'' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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