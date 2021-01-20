Arda Turan'dan, Terim paylaşımı!

Galatasaraylı Arda Turan, 6-1'lik Denizlispor galibiyet sonrası sosyal medyasında hocası Fatih Terim'in de yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Koca çınara yaslandık. Allah ayırmasın" notunu yazdı.

Galatasaray Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u 6-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında sarı-kırmızılı takımın kaptanlarından Arda Turan'dan, teknik ekip ve teknik direktörü Fatih Terim'in de yer aldığı galibiyet pozu geldi. Fotoğrafın altına deneyimli futbolcu, "Koca çınara yaslandık... Allah ayırmasın" notunu yazdı.

Denizlispor maçı sonrası Fatih Terim, oyuncu Arda Turan'ı şu sözlerle övmüştü:

"Arda bizim için Muslera gibi çok şey ifade ediyor. Galatasaray'ı iyi bilen, güvendiğim bir futbolcum. O kadar ki muhakkak Galatasaray'ın geleceğinde teknik anlamda bir yeri olacaktır."