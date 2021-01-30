İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arda Turan'ın doğum günü kutlandı

Galatasaray Kaptanı Arda Turan’ın doğum günü teknik ekip ve futbolcular tarafından kutlandı.

Galatasaray Kaptanı Arda Turan'ın doğum günü teknik ekip ve futbolcular tarafından kutlandı.


Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da antrenmanın ardından Arda Turan'ın doğum günü kutlandı. Arda, kendisi için hazırlanan Süper Lig kupası, sarı-kırmızılı top ve krampon şekillerinin olduğu pastayı kesti. İkinci Başkan Abdurahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular, 34. yaşına giren Arda Turan'ın yeni yaşını tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.