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Arda Turan'ın korona virüs testi pozitif çıktı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.


Galatasaray, milli takım arası sonrasında yapılan korona virüs testlerinde 3 futbolcunun pozitif çıktığını, milli takımlarda bulunan 2 futbolcunun da pozitif olmasıyla beraber vaka sayısının 5 olduğunu açıklamıştı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Turan paylaşımında, "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" notunu ekledi.

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