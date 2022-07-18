Ardeşen'de Red Bull Formulaz fırtınası esti

Geleneksel Red Bull Formulaz Rize'de gerçekleşti. Kadınlar kategorisinde Leyla Çukur, erkekler kategorisinde ise üst üste ikinci kez Fatih Çukur birinci oldu.

Bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen etkinlik, Rize Ardeşen'in Tunca beldesinde düzenlendi. Binlerce kişinin yerinden takip ettiği organizasyonda kadınlar kategorisinde Leyla Çukur, erkekler kategorisinde ise üst üste ikinci kez Fatih Çukur birinci oldu. Etkinliğe Rize Valisi Kemal Çeber, Ardeşen Kaymakamı Ekrem Çeçen, Fındıklı Kaymakamı Eyup Gürdal, Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Alay Komutanı Hakan Dedebağı ve Rizespor Başkanı İbrahim Turgut katılım gösterdi.

Türkiye'nin en hızlıları belli oldu

Rize'nin etkileyici atmosferinde, sarp dağlarda, sadece eğlencesiyle değil kurallarıyla da dikkat çeken, fren, motor ya da demir parçanın bulunmadığı tahta araçların yarıştığı organizasyonda yalnızca yarışanlar değil, izleyenler de heyecan dolu anlar yaşadı. Kadınlar kategorisinde Leyla Çukur, erkekler kategorisinde Fatih Çukur birinci olurken, tasarım ödülünün sahibi ise Turan Selimoğlu oldu.

Fatih Çukur: "En keyif aldığım yarışlardan oldu"

Üst üste ikinci kez birinci olan Fatih Çukur, çok mutlu olduğunu ifade etti. Çukur, "Geçen sene de birinci olmuştum, bu sene de nasip oldu. Geçen seneye göre bu sene inanılmaz zor geçti. Arabalar mı daha iyiydi, yarışmacılar mı daha iyiydi bilmiyorum ama büyük keyif aldım. 13'üncüsü düzenlendi fakat bu seneki yarışma en keyif aldığım etkinlik oldu. Benim neslimde bu köyde ilk araç yapanlardan biri benim. Bana da amcam, babam öğretti. O şekilde ilerledik, biz de onlardan devraldık. İlk yarıştan itibaren katılıyorum. Böyle bir organizasyon için Red Bull'a çok teşekkür ederiz" dedi.

Leyla Çukur: "Çocukluğum tahta arabalarla geçti"

Kadınlar kategorisinde birinci olan Leyla Çukur ise,"Geçen sene ikinci olmuştum. Çok mutluyum, gururluyum. Çocukluğum tahta arabalarla geçti. Hem yaptım hem de yarıştım. Böyle bir organizasyon olduğu için de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.