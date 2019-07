Arel Üniversitesi'nin mezuniyet coşkusu

İstanbul Arel Üniversitesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlendi. 3000 mezun öğrencinin ve ailelerinin yanı sıra törene aynı zamanda İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Kemal Gözükara, Mütevelli Heyeti Başkanı Özgür Gözükara, Rektör Prof. Dr. Ali Argun Karacabey ve akademisyenler katıldı.

Öğrenci Konseyi Başkanı Hamza Özdemir ve Mezunlar Derneği Başkanı Eray Kömürcüoğlu yaptıkları açılış konuşmalarında arkadaşlarını tebrik ederek mezun olduktan sonra da bir arada olmanın gerektiğine değindi ve mezunlar derneğinin öneminden bahsettiler.

“Kendinize olan güveni asla kaybetmeyin”

Açılış konuşmasıyla mezunlara ve ülkenin yeni nesil gençlerine seslenen Ekrem İmamoğlu “Kendinize olan güveninizi asla yitirmeyin” dedi. İmamoğlu aynı zamanda konuşmasına şu şekilde devam etti;

“Bu güzel eserin kurucusu çok değerli Kemal Gözükara'ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve eğitime olan inancım ve gerçekten ülkenin eğitim kurumlarına olan ihtiyacından dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli Mütevelli Heyeti Başkanı'na, Rektörüne ve kıymetli rektörümüz nezdinde ki tüm akademisyenlere teşekkür ediyorum. Kıymetli genç arkadaşlarım; sizlerin bugünlere gelmesine vesile olan burada sizleri gururla belki de gözyaşlarıyla takip eden sevgili annelerinize ve babalarınıza teşekkür ediyorum. Günün sonunda Türkiye'mizin geleceğine enerji katacağına inandığımız, bilgileriyle ve bundan sonra hayatlarına katacakları birikimleriyle, Türkiye'nin geleceğine hazırlanan, üreten, akıldan ve bilimden yararlanan, gerçeklikten asla korkmayan, dünya insanı olmaya yol alan ve bunu yaparken erdemli ve ahlaklı olmayı hiçbir zaman yanından ayırmayarak hak, hukuk ve adaleti kendisine amaç edinen bütün mezun gençlerimize teşekkür ediyorum. “

Kıymetli gençler bilmelisiniz ki sizlerden hepimizin beklentisi çok yüksek. Bu ülkenin nüfusunun önemli bir kısmı genç nüfus ve hayata hazırlanan çocuklarımız var. O çocukları da umutlandıracak ve geleceğe taşıyacak olan da siz kıymetli hayata atılan mezun gençlerimizsiniz. Kendinize olan güveninizin ve başaracağınıza olan inancınızın tam olması lazım. Asla vazgeçmemeniz gerekiyor. Sürekli yüksek motivasyonla işinize odaklanmanız lazım. Görevinizin ve mesleğinizin en iyisi olması noktasında sürekli kendinizi yenilemeniz, yeniliklere açık olmanız ve dünyaya olabildiğince açık bireyler olmanız gerekmektedir. Gerçeklikle bu ülkenin ve bu dünyanın geleceğine hazırlanan bireyler olmaya kendinize hedef seçin, bir arada kol kola bu işi başaralım istiyorum. Hepinizi çok seviyorum.”

“Yolunuz açık olsun”

Sahneye Mütevelli Heyeti Başkanı Özgür Gözükara tarafından çağrılan ve öğrencilerine güzel dileklerde bulunan Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Kemal Gözükara ise, “Bu güzellik dünyanın en güzel güzelliği. Sizi bu şekilde görmek bana en büyük mutluluğu veriyor. Geleceğinizin aydınlık, bol çalışmalı, bol üretmeli yıllar olmasını dileyerek sizleri kucaklıyorum. Her zaman üniversitenize gelebilirsiniz. Bütün sorunlarınızda üniversite olarak yanınızda olacağız. Yolunuz açık olsun” dedi.

Sevdiğiniz işi yapın ve hayallerinizin peşinden gidin

Mütevelli Heyet Başkanı Özgür Gözükara da mezun olan tüm öğrencileri kutlayarak bundan sonraki hayatları için, “Hayallerinizin peşinden gidin” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti;

“Geçen sene mezuniyet töreninde bu sene yapacak olduğumuz planları anlatmışız ve yapmışız da. Bu sene yine birçok hedefimiz var ve planlarımız projelerimiz bitmiyor. Biz hedeflerimizde hem ilerlemeyi hem de ulaşmayı seviyoruz. Bu yüzden daha fazla çalışacağız. Kemal Gözükara tarafından yetişmek ve onun verdiği şansları değerlendirmek benim için hep çok büyük bir şans olmuştur. Bir şeyi istiyorsan onu hak edene kadar çalışmak çabalamak gerekiyor. Bir şeye emek vermeden başarmak mümkün değildir. Sevdiğiniz işi yaparsanız ömür boyu çalışmazsınız. Kemal Bey de böyle yaptı. Bu dünyadaki zamanımız kısıtlı gerçekten sevdiğiniz işi yapmaya bir şans verin ve hayallerinizin peşinden gidiniz.”

“En büyük miras çocuklarımıza kazandırdığımız eğitim ve ahlak anlayışıdır

Rektör Prof. Dr. Ali Argun Karacabey de yapmış olduğu konuşmada öğrencilerin ailelerine çok teşekkür ederek, “Çocuklarınıza bırakacağınız en büyük miras ne para ne de puldur. En büyük miras çocuklarımıza kazandırdığımız eğitim ve ahlak anlayışıdır” dedi. Prof. Dr. Ali Argun Karacabey aynı zamanda, “Bugün mezunlarımızın günü. Yıllardır hepimiz bugünü görmek için bekliyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da yükseköğretime katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bunun bir zorunluluk için değil vatanımıza ve milletimize borcumuz olduğu için yapıyoruz. Öğrenci bir üniversitenin varlık sebebidir. Biz sizler için buradayız. Bizler zaman zaman bu gerçeği unutursak sizlerin bunu bize hatırlatması gerekiyor. Üniversitenize ve mezunlarımıza her zaman sahip çıkın. Bugün mezun olduğu için eğitim hayatının bittiği fikrine kapılanları çok kötü sürprizler bekliyor. Sürekli öğrenmeniz ve kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Uzun ve çok zorlu bir yol bekliyor sizi. Yolunuzu aydınlatmak için her zaman aklınızın ışığınızdan faydalanın. Rehberiniz her zaman Mustafa Kemal Atatürk olsun. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Ekrem İmamoğlu, Kemal Gözükara, Özgür Gözükara ve Ali Argun Karacabey okulu birincilikle tamamlayan öğrencilere diplomaları ile birlikte hediyelerini verdiler. Tek tek adları ile sahneye çağrılan öğrencilere de öğretmenleri tarafından diplomaları verildi. Son olarak da 3000 öğrenci aynı anda keplerini havaya atarak mezuniyet sevincini hep birlikte kutladı.

İmamoğlu'ndan Okul Birincisine Yemek Daveti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Arel Üniversitesi 2018-2019 yılı okul birincisi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencisi Dihle Topaloğlu'na hediyelerini takdim etti. 3,89 not ortalamasıyla öne çıkan Topaloğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yemeğe davet eden Ekrem İmamoğlu, öğrenciye büyük mutluluk yaşattı.