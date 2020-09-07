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Argtim Ismaili, Süper Lig yolcusu

İsviçre’nin FC Wil takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Argtim Ismaili, Süper Lig yolunda.

İsviçre'nin FC Wil takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Argtim Ismaili, Süper Lig yolunda. Genç futbolcu Gaziantep FK ve Rizespor'un gündeminde.


Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'un gündemine aynı oyuncu geldi. İsviçre'nin FC Wil takımında forma giyen genç orta saha oyuncusu Argtim Ismaili, menajerler tarafından bu kulüplere önerildi. Ön libero ve orta sahada forma giyen Ismaili, geçtiğimiz sezon takımıyla 35 maça çıkarken 3 de gol attı. Kulübüyle 1 yıllık daha kontratı bulunan oyuncunun bonservis bedeli 350 bin euro.

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