Arı Caddesi, tematikleşiyor

Nurtepe Mahallesi'nde bulunan Arı Caddesi bağlantı yollarında; asfalt serim ve yol düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Tematik caddelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Prestij hattı olarak düzenlediğimiz Arı caddemizde yayaların daha güvenli bir şekilde yürüyebilmesi için kaldırımları genişlettik, altyapı sorunlarını giderdik, yağmur suyu kanallarını düzenledik, asfalt serim ve yol düzenleme çalışmalarını tamamladık, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yaptık, yeni aydınlatma sistemleri koyduk. Cadde; birçok ağaç ve bitki çeşidiyle ve yeni aydınlatma sistemleri ile daha estetik ve güvenli bir görünüm kazanmış oldu. Caddemizi yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.