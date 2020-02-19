Uzmanlar; arı sütünü çocuklar, yaşlılar, yoğun tempoda çalışanlar için takviye gıda olarak öneriyor.

İçerdiği yüksek besin değerleri ile arı sütü, tabiatın sunduğu değerli besinlerin başında geliyor. İşçi arılar tarafından üretilen bu salgı, kovanda yaşayan arıların tamamı tarafından erişkinliğe kadar tüketiliyor. Kraliçe olarak seçilen arı ömrünün her döneminde arı sütü ile besleniyor. Bal üreticisi Ahmet Bağran Aksoy bilimsel kaynaklara dayandırdığı açıklamasında standart bir bal arısının en fazla 4 ay yaşarken kraliçe arının 5 yıla kadar yaşayabildiğini söyleyerek, "İnsanoğlunun dikkatini çeken bu durum sebebiyle arı sütü çok eski yıllardan beri imparatorlar ve krallar tarafından uzun yaşamın sırrı olarak tüketiliyor. İngiltere'de "Royal Jelly" yani "Kraliyet Jölesi" olarak tanımlanan arı sütünün 100 gramında ortalama 15 gram protein bulunuyor. Ayrıca bu doğa olayının kırık vakalarını da hızlı iyileştirme etkisi bulunuyor. Hücre yenilemesine de katkı sağlayan sıvı, bağışıklığı da güçlendiriyor" dedi. Aksoy, arı sütünün faydalarını ve bilinmeyenlerini anlattı. Arı sütünün 100 gramında 15 gram protein bulunduğunu ifade eden Aksoy, arı sütünün yüksek protein yapılı doğal ürünler arasında yer aldığını kaydetti.

"Arı sütünün 100 gramında 15 gram protein bulunuyor"

İçerdiği yüksek protein değeriyle arı sütünün tıpkı diğer arı ürünleri ham bal, polen ve propolis gibi yaşamsal bir kaynak olduğunu belirten Aksoy, yüzyıllardır saraylarda kullanılan bu değerli besini toplumun daha yakından tanıması için önemli bilgiler paylaştı. Arı sütünün 100 gramında 15 gram protein bulunduğunu ifade eden Aksoy, "Arı sütü, yüksek protein yapılı doğal ürünler arasında yer alıyor. Arı ürünleri arasında önemli yere sahip olan bu yaşamsal sıvı; B vitamin grupları(B1,B2,B3,B5,B6), biotin, folik asit, magnezyum, çinko ve demir açısından çok zengin değerlere sahip. Arı sütünün yapısında hiçbir gıda maddesinde olmayan biyolektin proteini ve 10-HDA adındaki değerli yağ asidi bulunuyor. İçerisinde bu maddeyi içeren tek besin olarak da arı sütü çok kıymetlidir. Milyonlarca yıldır arılar bu ürün sayesinde yaşamını sürdürüyor" açıklamalarında bulundu.

"Kraliçe arıların uzun yaşamasının sırrı arı sütü"

Arı sütünün doğada nadir bulunan gıdalar kategorisine girdiğine dikkat çeken Aksoy, "Ham bal, polen, propolis ve arı sütü gibi ürünlerin en önemli farkı, hepsinin ayrı besin değerlerine ve yapısına sahip olmasıdır. Polen, propolis ve ham bal gibi arı sütü de kendine özgü özelliklere sahiptir. Elde edilmesi zor olduğundan nadir bulunan ürünler kategorisine girer. Bilindiği gibi doğanın döngüsünde arılar çok önemli bir yeri sahiptir. Arıların bu muhteşem sisteminde de arı sütü hayati önem taşımaktadır. Arıların kendinden örnek vermek gerekirse; standart bir bal arısı en fazla 4 ay yaşar. Fakat sürekli arı sütü ile beslenen kraliçe Arı ise 5 yıla kadar yaşayabilir. Boyut olarak da diğerlerinden büyük olan kraliçe Arılar, tüm üstün niteliklerini arı sütüne borçludur. Bu sebeple eski çağlardan beri insanlar arı sütü tüketmiştir" ifadelerini kullandı.