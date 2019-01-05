Arif Nihat Asya vefatının 44'üncü yılında, eserleriyle anıldı

Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Arif Nihat Asya, vefatının 44. yılında Bağcılar'da kendi adını taşıyan ilkokulun öğrencileri tarafından tiyatro, mehter, semazen gösterisi ve şiirlerle anıldı. Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, “Arif Nihat Asya'nın dizelerine bakın içerisinde imanı, aşkı, vatan sevdasını göreceksiniz. Böyle değerlerin öldükten sonra kıymeti biliniyor. Hayattayken onları tanımalı ve kıymetini bilmeliyiz” dedi.

Bayrak Şairi olarak tanınan Arif Nihat Asya'nın ölümünün 44. yılı nedeniyle Bağcılar Arif Nihat Asya İlkokulu tarafından bir anma etkinliği düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda gerçekleşen program şehitler için saygı duruşu ve öğrencilerin işaret diliyle söyledikleri İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda şairin en çok bilinen eserleri öğrenciler tarafından farklı şekillerde sunuldu. Öncelikle şairin en çok bilinen Bayrak Şiiri'nin hem tiyatro oyunu olarak sahnelendi hem de koro halinde okundu.

Şairin hayatını anlatan slayt gösterisinden sonra açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, “Her millet kendi değerleriyle medeniyetini oluşturur. Bu medeniyeti oluşturmak için de çok ciddi bedeller ödenir. Arif Nihat Asya'yı eserlerine baktığımızda bir vatanperver olarak bu ülkenin sevdalısı olarak kalemiyle nasıl mücadele ettiğini ve bundan dolayı da zaman zaman büyük bedeller ödediğini görüyoruz. Asya'nın dizelerine bakın içerisinde imanı, aşkı, heyecanı, vatan sevdasını, millet sevdasını göreceksiniz. Ancak Arif Nihat Asya kendi yaşadığı dönemde kıymeti bilinmeyen, sahiplenilmeyen, ötelenen bir şahsiyettir. O ve onun gibi değerlerin kıymetini hayattayken göremiyoruz. Böyle değerlerin öldükten sonra kıymeti biliniyor. Geç görüyor ve geç öğreniyoruz. Hayattayken onları tanımalı ve kıymetini bilmeliyiz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da “Tarih boyunca yetiştirdiğimiz ender insanlardan bir tanesinin Hakka yürüyüşünün yıl dönümündeyiz. Gerçekten bugüne kadar çok değerli insanlar yetiştirdi. Biz insanımıza hayattayken çok fazla önem vermiyoruz ama hayattan ayrıldıktan sonra değer biliyoruz. Toplumsal olarak bizim kanayan yaramız. Bizler gibi yaşayan, bizlerin hislerini topluma yansıtan birisiydi ama yaşarken bırakın değer görmeyi sıkıntılarla ve engellerle karşılaştı. İnşallah bu nesil böyle değerleri hayattayken önemser. Hayattayken onların izinden gitmenin yolunda olurlar. Hakkın rahmetine kavuşan çok değerli şairimizi rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.