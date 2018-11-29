İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Arınma' AKSM'de Sanatseverlerle buluştu

İki başarılı fotoğraf sanatçısı Emel Sezer ve Serdar Akyay’ın "Arınma" isimli fotoğraf sergisi Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

İki başarılı fotoğraf sanatçısı Emel Sezer ve Serdar Akyay'ın "Arınma" isimli fotoğraf sergisi Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.


“Fotoğraf bir anlatım biçimidir” ilkesinden yola çıkan Serdar Akyay ve Emel Sezer, sunumlarına kattıkları yorumları, Mevlana'dan evrensel ifadeler ile harmanlayıp, evrensel değerleri izleyenler ile paylaştı.


28 adet 60x60 santimetre ebatlarında renkli baskı fotoğrafların yer aldığı sergi 10 Aralık'a dek AKSM'de izlenebilir.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.