Arısoy, "Söz Sizde" toplantılarında vatandaşın sorularını yanıtladı

Üstüne yenilerini eklemek için yola çıktık” dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesi ‘Söz Sizde' toplantılarıyla vatandaşların istek ve önerilerine kulak veren AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Maltepe ve Merkezefendi Mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi. AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, gün içerisinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlara karanfil verdi. Esnaf ve mahalle sakinlerini akşam düzenlenecek olan toplantılara davet etti. Maltepe Mahallesi'nde kafeleri ziyaret eden Arısoy, üniversite öğrencileriyle sohbet etti. Üniversite yıllarını anımsayan Arısoy, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Toplantılarda Arısoy'a AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve AK Parti Zeytinburnu İlçe Teşkilatı eşlik etti.

Maltepe Mahallesi sakinlerine hitap eden Arısoy, kendini tanıtan bir konuşma gerçekleştirdi. Herkesin gurur duyacağı bir belediye başkanı olmak istediğini ifade eden Arısoy, 7 gün 24 saat iletişim kanallarının açık olacağını ifade etti. Merkezefendi Taziye Evi'nde gerçekleştirilen ‘Söz Sizde' toplantısında konuşan AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, birlik beraberlik vurgusu yaparak 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşları milli seferberliğe davet etti. AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, Merkezefendi Mahallesi'nde gerçekleşen ‘Söz Sizde' toplantıları kapsamında vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

“Şehirde engelli erişimi bizim için vazgeçilmezdir”

Engelli vatandaşların erişimi ile ilgili konuşan Arısoy, “Toplumun yüzde 2'si engelli. Bu engelli diye büyük başlık altında topladığımız yerin altında yüzlerce çeşit engelli türü var. Engelli erişimine toplum olarak çok dikkat etmemiz lazım. Devlet, bu konuda AK Parti iktidarında çok büyük mesafe kat etti. Bizzat yaşadık. 2000'den bu tarafa kamu kurumlarının tamamı erişilebilir hale geldi. Kaldırımlarımız büyük oranda engelli erişimine açık haldedir. Bu engelli rampası olan yerleri esnafımız ve araç kapatırsa engelliler ortada kalıyorlar. Gerçekten üzücü tablolar meydana geliyor. Hepimizin dikkat etmesi lazım. Biz aynı zamanda bunun takipçisi olacağız. Şehirde engelli erişimi bizim için vazgeçilmezdir” dedi.

“Başlamış projelerin bitmesi, elbette ve doğal olarak boynumuzun borcudur”

Yarım kalan projelerin akıbetiyle ilgili soruyu cevaplayan Arısoy, “Murat Başkan'ın 15 yılında biz varız. Allah'a çok şükür o heyetin içinde yer aldık. Bu projeler bizim projelerimizdir. Başlamamış, henüz başlamış, yarım kalmış ne varsa hepsini biz tamamlayacağız. Kimsenin bundan hiç şüphesi olmasın. Biz bunları tamamlayacağız. Üstüne yenilerini eklemek için yola çıktık. Başlamış projelerin bitmesi, elbette ve doğal olarak boynumuzun borcudur. Bunları kendi projemiz olarak kabul ediyoruz” dedi.

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, konuşmasının ardından toplantıya yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.