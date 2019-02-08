Arısoy, ‘Söz Sizde' toplantılarının ilkinde Kariyer Merkezi projesinden söz etti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 31 Mart yerel seçim kampanyasına alınan ‘Söz Sizde' toplantılarının ilkini gerçekleştiren AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, en önemli projelerinden biri olarak gördüğü Kariyer Merkezi projesinin detaylarını Zeytinburnulu vatandaşlarla paylaştı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından ilçe belediye başkanlarının seçim kampanyası programlarına vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerinin dinleneceği ‘Söz Sizde' toplantıları eklendi.

‘Söz Sizde' toplantıları kapsamında AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'un ilk durağı Kazlıçeşme Mahallesi oldu. Gün içerisinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Arısoy, iş yeri çalışanlarına ve vatandaşlara karanfil dağıtarak düzenlenecek olan toplantı için çağrıda bulundu.

AK Parti seçim irtibat bürosunda düzenlenen toplantıda kentsel dönüşümden Kariyer Merkezi projesine kadar birçok konu ele alındı.

“Zeytinburnu'ndaki iş arayan kardeşlerimizle işverenleri bir araya getiren bir platform olacak”

Vatandaşların sorularını yanıtlayan Arısoy, “Bizim bir Kariyer Merkezi projemiz var. İnşallah seçimden sonra faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Zeytinburnu'ndaki iş arayan kardeşlerimizle işverenleri bir araya getiren bir platform olacak. Elimizde hangi vasıflarda hangi mesleklerde hangi yeteneklerde ne kadar personel var? Bunu web tabanlı programla hem internetten hem fiziken müracaatları alacağız. Sonra Zeytinburnu'ndaki iş yerlerimizle görüşerek Zeytinburnu'ndaki iş yerlerinin Zeytinburnu'nda istihdam yapmasını sağlayacağız” dedi.

“Ara kademe eleman eksiği için özel kurs açacağız”

Arısoy, şöyle devam etti: “Böylelikle Zeytinburnu'ndaki kardeşlerimiz çok yürümeden bir ekonomiye de toplu taşımaya da katkı olacak. İş yerleri bakımından da büyük avantaj olacak. Zeytinburnu'ndaki daha çok kardeşimizi işe yerleştirme imkanımız olacak. Sadece bunu yapmayacak. Birçok gezdiğimiz iş adamları bize ara kademe eleman eksikliğinden bahsediyor. Dericiler için usta, ayakkabıcılar için yine meslek erbabı, grafiker arayan, tekniker arayan iş yerleri var. Bunlara özel kurs açacağız.”

“Türkiye ile haberdar olma imkanı sağlayacağız”

Arısoy, “Sadece biz değil İŞ-KUR gibi Türkiye'nin her tarafında bu meseleye bakan benzer kurslar geliştiren genel müdürlüğümüz var. Orayla da protokol yaparak İŞ-KUR ile de sadece Zeytinburnu değil o link üzerinden bütün Türkiye ile haberdar olma imkanı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Kariyer Merkezi'ne sadece Zeytinburnu'nda ikamet eden vatandaşların başvuracağını aktaran Arısoy, dışarıdan gelen başvuruların kabul edilmeyeceğini ifade etti.

“İki temel ilkemiz olacak; rıza ve mutabakat”

Kentsel Dönüşüm ile ilgili soruları yanıtlayan Arısoy, “Cumhurbaşkanımız yerel seçim manifestosu açıkladı. Orada da bir cümleyle kentsel dönüşümün en temel ilkesi bahsedildi. İki temel ilkemiz olacak; rıza ve mutabakat. Bir ada bütününde bir projeye başlayacaksak o projeye dair orada gayrimenkulü olanların büyük oranda mutabakatı ve rızasını arayacağız. Eğer bu mutabakat ve rıza ortaya çıkarsa biz belediye olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm projelerinin önünü açmayı planlıyoruz” diye konuştu.