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Arısoy, ZEYDEF'in gençlik yapılanmasıyla buluştu

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Dernekler Federasyonu’nun gençlik yapılanmasının tanıtıldığı programa katıldı.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Dernekler Federasyonu'nun gençlik yapılanmasının tanıtıldığı programa katıldı.


6 Şubat'ta gerçekleştirilen programda hayalindeki Zeytinburnu'nu ve projelerini anlatan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine hız kesmeden başladı.


Arısoy, 21 derneği bünyesinde bulunduran Zeytinburnu Dernekler Federasyonu'nun (ZEYDEF) yeni kurulan gençlik yapılanmasının tanıtıldığı kahvaltılı programa katıldı. Programa Arısoy'un yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Alsaç, dernek başkanları ve gençlik kolları katıldı.



“Çok başarılı bir belediye yönetiminde bayrak değişimi için Zeytinburnu'ndayız”


ZEYDEF'in gençlik teşkilatı organize etmesinden duyduğu sevinci aktaran Arısoy, “Bu topluluğun arif olduğunu düşünüyorum. Biz 1 Nisan sabahına kadar Zeytinburnu'nu ev ev, kapı kapı, sokak sokak dolaşmaya devam edeceğiz. Zeytinburnu'nda 20 yıldır neler olup bittiğini hepimiz izledik. Çok başarılı bir belediye yönetiminde bayrak değişimi için Zeytinburnu'ndayız. Yollardayız. Zeytinburnu'nda bütün sivil toplum kuruluşlarımızla el birliğiyle belediye çıtasını daha da yukarıya çıkarmak için hepinizden destek talep ediyorum” dedi.


Arısoy, toplantının ardından Merkezefendi Mahallesi'nde bir restoranın açılışına katıldı. Açılışta kurdeleyi kesen Arısoy, işletme sahiplerine hayırlı işler diledi.

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