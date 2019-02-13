Arısoy: "Zeytinburnu'ndaki tarihi varlıkları, merak edilen, ziyaret edilen bir konuma çıkaracağız”

‘Söz Sizde' toplantılarında vatandaşların sorularını yanıtlayan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, gerçekleştirdiği konuşmada "Zeytinburnu'ndaki tarihi varlıkları Türkiye'nin kültür envanterinde merak edilen, ziyaret edilen bir konuma çıkaracağız" dedi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Zeytinburnulu vatandaşlarla farklı vesilelerle bir araya gelerek istek ve önerileri dinledi. Arısoy, gün içerisinde esnafları ziyaret ederek dua ve desteklerini istedi. Sokakta vatandaşlarla sohbet eden Arısoy, ‘Söz Sizde' toplantıları kapsamında Sümer Mahallesi'nde düzenlenen programa çağrıda bulundu. Arısoy, İmam-ı Caferi Sadık Cami'nde cemaatle bir araya gelerek akıllarda kalan sorulara açıklık getirdi.

“Deri, tekstil gibi bizi taşıyan unsurlarla turizmi entegre edip ticaretin daha çok zenginleşmesine vesile olabiliriz”

‘Söz Sizde' toplantısında soruları yanıtlayan Arısoy, kültür üzerine yaptığı çalışmaların Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinde bulunmasına neden olduğunu dile getirerek, “Zeytinburnu'ndaki tarihi varlıkları Türkiye'nin kültür envanterinde merak edilen, ziyaret edilen bir konuma çıkaracağız. Sur boyunca büyük bir kültür destinasyonu var. Şimdi bizim bakanlık tecrübemizden de hareketle önümüzdeki dönemde turizm sektörünün bütün unsurlarıyla bir araya gelerek buranın bir rota çerçevesinde turizme kazandırılmasını amaçlıyoruz. Surlar bunun için en büyük taşıyıcı unsur, mekan da olacak inşallah. Derdimiz turizmden biraz daha fazla pay almak. O civarda buna hizmet edecek mekanların gelişmesini sağlamak. Böylelikle deri, tekstil gibi bizi taşıyan unsurlarla turizmi entegre edip ticaretin daha çok zenginleşmesine vesile olabiliriz. Buradan da daha çok istihdam sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

Arısoy, kentsel dönüşümle ilgili sorun yaşayan Merkezefendi'deki İETT Blokları'nın kat malikleriyle Taziye Evi'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Arısoy, kat maliklerine imarda emsal artışıyla ilgili müjdeyi vererek "Bu meseleyi benden başka kimse çözemez” diye konuştu.

Kahramanmaraş TATLI-DER'e de ziyarette bulunan Arısoy, vatandaşlarla hasbihal etti.