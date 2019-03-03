Arısoy: “Zeytinburnu'ndaki ticaret kimliğini geliştireceğiz”

Zeytinburnu'nun ticaret kimliğini geliştireceğini ifade eden AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, oluşacak istihdam açığını ‘Kariyer Merkezi' projesiyle kapatacağını söyledi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaş temaslarını sıklaştırdı.

Tepebağ Spor Kulübü'nün düzenlemiş olduğu etkinlikte vatandaşlara pilav ikramında bulunan Arısoy, 58. Bulvar Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaşlara karanfil vererek dua ve destek talep etti. Esnaf ziyaretlerinin ardından düğün ve taziyelere katıldı. Katıldığı programlarda Arısoy'a AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve ilçe teşkilatı eşlik etti.

Midyat ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde bir konuşma gerçekleştiren Polat, kardeşlik vurgusu yaparak AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy için 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.

Yöresel Özbek gecesinde ev sohbetine katılan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Afganistan Türkleri Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde vatandaşlara hitap etti.

“Zeytinburnu'ndaki ticaret kimliğini geliştireceğiz”

Zeytinburnu'ndaki işsizlik meselesine değinen Arısoy, “Zeytinburnu aynı zamanda bir ticaret şehridir. Zeytinburnu'ndaki ticaret kimliğini geliştireceğiz. Burada sektörün sorunlarını Ankara'dan gelmiş bir kardeşiniz olarak gerekirse onlara önderlik ederek Ankara'daki muhataplarıyla görüştüreceğiz. Burada sektör temsilcileriyle birlikte buradaki ürünümüzün tanıtımı ve pazarlanması konusunda destekler vereceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tecrübemiz, hemen hemen bütün fuarları görmüş olmamız, inşallah burada bir işe yarayacak. Burada başta tekstil, deri ve perde olmak üzere ürünlerin pazarlanması konusunda sektöre desteğimiz olacak. İnşallah ticareti büyüteceğiz. Bu arada ticaretin büyümesiyle meydana gelen istihdam açığını kapatmak ve Zeytinburnu'ndaki hemşehrilerimizin daha çok iş sahibi olmasını sağlamak üzere Kariyer Merkezi adlı bir merkez kuracağız” dedi.