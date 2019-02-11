Arısoy'dan işe giden yolculara sıcak çorba ikramı

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Marmaray Kazlıçeşme İstasyonu'nda sıcak çorba ikramıyla vatandaşların içini ısıttı.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde her fırsatta Zeytinburnulu vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, sabah işe giden yolculara Marmaray Kazlıçeşme İstasyonu'nda sıcak çorba ve İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin ürettiği ‘Akdeniz Ekmeği' ikramında bulundu.

AK Parti Zeytinburnu İlçe teşkilatı da ikramlar esnasında Arısoy'a eşlik ederek vatandaşlardan dua ve destek istedi. Arısoy, sıcak çorbayla içini ısıttığı vatandaşlara hayırlı sabahlar diledi.

Vatandaşları işine uğurlayan Arısoy, “Adaylığımızın ilan edildiği 29 Aralık'tan beri Zeytinburnu'nda hemşehrilerimizle hemen her fırsatta bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün güne saat 07.00 gibi Kazlıçeşme Marmaray İstasyonundan hem Zeytinburnu'ndan dışarıya işe gidenleri hem de dışarıdan Zeytinburnu'na işe gelen vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramında bulunduk. Bunu zaman zaman yapacağız. Vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin ilgisi alakası bizi çok memnun etti. Değişik vesilelerle değişik istasyonlarda yine hemşehrilerimizle buluşmaya devam devam edeceğiz” dedi.