Arızalanan çekicideki aracı, İSKİ'nin forklifti indirdi

Küçükçekmece'de bir vatandaşın aracı çekiciye düzgün şekilde yüklenemeyince hasar gördü. Duruma isyan eden vatandaş aracının indirilmesini isterken, bu sırada çekici arızalandı. Vatandaş aracını çevrede çalışma yapan İSKİ'nin forklifti ile indirebildi.

Olay, geçtiğimiz gün Küçükçekmece'de yaşandı. İddiaya göre, aracın yanlış yere park edildiğini belirten trafik polisi içinde bulunduğu çekici ile aracı çekmek istedi. Çekiciye yüklenen araç yanlış bir şekilde kaldırılınca zarar gördü. Bu sırada aracın yanına gelen sahibi Eray Ucuzal, aracının durumunu görünce şoke oldu. Ucuzal, durumu çekicide bulunan polise ve çekici görevlisine bildirerek indirilmesini istedi. Ancak çekici şoförü pişkin bir şekilde “Ne var aracında” diyerek karşılık verdi. Bu duruma sinirlenen Ucuzal, çekici şoförüne aracına bakmasını istedi. Bu sırada çekici şoförü aracın liftinin bozulduğunu belirterek, aracı indiremediğini söyledi. Yaşananlar karşısında büyük şok yaşayan Ucuzal, aracının indirilmesini istedi. Ancak lift çalışmayınca araç yediemin otoparkına çekildi. Burada da araç indirilemeyince Ucuzal çevrede çalışma yapan İSKİ ekiplerinden yardım istedi. İSKİ ekipleri çalışma yaptıkları forklifti otoparka getirdi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından araç güçlükle çekicinin üzerinden indirildi. Yaşanan olay sonrasında araçta büyük hasar meydana gelirken, Ucuzal çekici şoförü ve polis memurundan şikayetçi oldu.

“Forklifti ile aracı indirmek zorunda kaldık”

Eray Ucuzal, “Arabayı çekmeye çalıştılar ama biz yetiştik çekerlerken, söyledik biz buradayız indirin diye ama maalesef çekicinin lifti bozuldu. Daha öncesinde de bozukmuş, bunu da orada öğrendik, aracı indiremediler. Otoparka gittik beraber, bir saat kadar uğraşıldı ama olmadı. Sonrasında İSKİ bölgede çalışma yapıyordu. İSKİ'den destek aldık, onların forklifti ile aracı indirmek zorunda kaldık. Bu sürede aracımız bayağı bir hasar aldı zaten. Altta karter kapağına kadar yamuldu. Jant ve lastiklerimiz de kullanılamaz durumda. Bununla ilgili bir tutanak talebinde bulunduk. Oradaki memur, amir ve çekici arkadaşlardan bunun talebinde bulunduk. Ancak hepsi 'ne haliniz varsa görün biz bir şey yapamayız yapmakta bizim görevimiz değil' dediler. Biz de süreci savcılığa taşıdık. Hem memur hem de operatör hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bakalım sonucunu bekleyeceğiz, inşallah bu süreç herkese ders olur. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu da bu konuyla ilgili bir genelge yayınlamıştı ancak bu genelgeye uymayan memur arkadaşlar hala var. Sonuç olarak trafiğe engel olan bir noktada olması gerekir aracın ancak bizim durumumuz bu şekilde değildi” diye konuştu.