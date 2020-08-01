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Arızalanıp yol kenarına çekilen araca otomobil çarptı: 3 yaralı

Sarıyer’de arızalanarak yol kenarına çekilen araca otomobil çarptı.

Sarıyer'de arızalanarak yol kenarına çekilen araca otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Sarıyer Hacıosman tünelinin maslak istikameti çıkışında yaşandı. Reşat Köse ve Mehmet Köse 48 R 6123 plakalı araçlarını arıza nedeniyle yol kenarına çekti. Bu sırada arkadan gelen Uğur Tütüncü kontrolündeki 06 AFB 411 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol kenarında bekleyen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Reşat ve Mehmet Köse'yi hastaneye kaldırdı. Diğer aracın sürücüsü olan Uğur Tütüncü'nün tedavisi ise olay yerinde yapıldı. Kazada yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

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