Arjantin Ligi ve AFC Cup'ta şampiyon D Smart'ta belli oluyor

Arjantin Ligi'nde ve Asya'nın kulüpler bazında en önemli ikinci kupası AFC Cup'ta şampiyon D Smart ekranlarında belli olacak.

Arjantin Ligi'nde 1 puan farkla lider Boca Juniors evinde Independiente'yi ağırlayacak. 2'nci sıradaki River Plate ise deplasmanda Racing Club'e konuk olacak. İki karşılaşmada 23 Ekim Pazar günü saat 23.00'te başlayacak. Arjantin'de heyecan dolu kapanışa tanıklık edilecek Boca Juniors - Independiente maçı D Smart 77'nci kanaldan, Racing Club - River Plate maçı D Smart 82'nci kanaldan canlı olarak ekrana gelecek.

Bir diğer büyük heyecan ise AFC Cup'ta yaşanacak. Asya'nın kulüpler bazında en önemli ikinci kupası AFC Cup'ta şampiyon Cumartesi günü belli oluyor. Malezya ekibi Kuala Lumpur ile Oman temsilcisi Al Seeb arasındaki final maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te D Smart 77'nci kanaldan ve D Smart GO'dan canlı olarak ekranlara gelecek.