Arjantin ve Polonya, Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ve Polonya, C Grubu'nu ilk 2 sırada bitirerek son 16'ya yükselme başarısı gösterdiler. Grupta ikinci sıra averajla belirlendi.

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda son maçlar oynandı. İlk maçında Suudi Arabistan'a yenilerek sürprize imza atan Arjantin ikinci maçında Meksika'yı 2-0 yenerek ilk 3 puanını almıştı. Güney Amerika temsilcisi, grubun son maçında Polonya ile 974 Stadyumu'nda karşılaşırken mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çaldı. İlk yarıda Polonya'ya karşı büyük bir baskı kuran Tangocular bir çok pozisyondan yararlanamadı. 37. dakikada kaleci Szczesny'nin Messi'ye müdahalesine VAR uyarısı sonrası penaltı çalındı. Beyaz noktada topun başına geçen Messi'nin vuruşunda kaleci Szczesny soluna gelen topu kurtararak gole izin vermedi. Arjantin, 2. yarıya ise golle başladı. Molina'nın sağ taraftan ceza sahasına ortasına Mac Allister'ın uzak köşeye yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 68. dakikada Fernandez'in pasında Alvarez düzgün bir vuruşla Arjantin lehine farkı 2'ye çıkaran golü attı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken 6 puana ulaşan Tangocular grubu lider tamamladı.

Meksika averajla elendi

Aynı saatte başlayan grubun diğer maçında ise Suudi Arabistan ile Meksika, Lusail Stadyumu'nda karşılaştı. İngiliz hakem Michael Oliver'in yönettiği maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İlk 45 dakikada Meksika'nın yakaladığı pozisyonlara karşı Arabistan iyi mücadelesiyle geçit vermedi. Meksika, müsabakanın 2. yarısında ise baskısının meyvesini aldı. 47. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Henry Martin, takımı adına ilk golü kaydetti. 52. dakikada ise sahneye Luis Chavez çıktı. Ceza yayının birkaç metre gerisinden kullanılan serbest vuruşta doğrudan kaleye vuran Chavez, Meksika'yı 2-0 öne geçirdi. Kalan dakikalar Arabistan yarı diliminde oynanmasına rağmen gruptan çıkmasını sağlayacak golü üretemediler. 90+5. dakikada Arabistan'da Salem Al Dawsari'nin attığı gol maçın skorunu belirledi. 2-1

C grubunda Arjantin 6, Polonya 4 puanla son 16'ya kalan ekipler oldu.