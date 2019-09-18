Arkadaşını ezerek öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Esenyurt'ta arkadaşını arabayla ezerek öldürdüğü iddia edilen Güner Alvanoğlu'nun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Dava dosyası kapsamında alınan bilirkişi raporunda sanık Alvanoğlu'nun eylemleri bilerek ve isteyerek kasıt amacıyla işlediği aktarıldı.

Esenyurt'ta 22 Aralık 2017'de Caner Coşkun ve Gökhan Çalışkan arabalarının aküsü bittiği için tamirci arkadaşları Güner Alvanoğlu'ndan yardım istemiş, yanlarına gelen Alvanoğlu ile alkol almışlardı. Bu esnada olay yerine gelen Mert Özdağ ve arkadaşları ile 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga yaşanmıştı. Arkadaşlarının darp edildiğini gören Güner Alvanoğlu iddiaya göre kavgayı dağıtmak için aracı ile manevra yapmış ve arkadaşı Caner Coşkun'u ezmişti. Hastaneye kaldırılan Caner Coşkun hayatını kaybederken olaya ilişkin soruşturma başlatılıp iddianame hazırlanmıştı. İddianame kapsamında sanık Güner Alvanoğlu'nun ‘olası kastla öldürme' ve ‘öldürmeye teşebbüs' suçlarından 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edilen duruşmada, hayatını kaybeden Caner Coşkun ve sanık Güner Alvanoğlu'nun annesi ve babası ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada olaya ilişkin alınan bilirkişi raporunu okudu.

“Bilerek ve isteyerek kasıt amacıyla eylemleri işlemiştir”

Bilirkişi raporunda maktül Caner Coşkun'un yola düştüğü ve sanığın olay yerindeki şahısları korkutmak amacıyla aracını sağa sola manevra yaptığı anlatıldı. Raporda sanık Güner Alvanoğlu'nun eylemleri bilerek ve isteyerek kasıt amacıyla işlediği de belirtilerek, sanığın daha önce verdiği ifadelerde yaklaşık 3 bira içtiğini söylediği açıklandı. Bilirkişi raporunda sanığın kanındaki alkol miktarı ile ilgili dosyada net bir bilgi bulunmamasından dolayı, nörolog bilirkişiden rapor alınması konusunda takdirin mahkemeye bırakıldığını aktardı.

Raporun okunmasının ardından söz verilen müştekiler ve avukatı rapora katıldıklarını beyan etti. Söz verilen sanık ve avukatı ise rapora katılmadıklarını aktardı. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı ise mütalaa için dosyanın taraflarına gönderilmesini ve sanığın tutukluluğu yönünde karar verilmesini talep etti.

Yeniden söz verilen sanık avukatı, Güner Alvanoğlu'nun arkadaşını o halde görünce kaldırıp hastaneye götürdüğünü söyleyerek bilinçli taksir ile cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ayrıca müvekkilinin tahliyesi yönünde hüküm verilmesini ve bunun gerekirse en ağır adli kontrol koşulları ile sağlanmasını istedi.

Mahkeme tarafların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti dosyanın Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine ve tahliye taleplerinin reddedilerek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

“Her gün oğlumu ziyarete gidiyorum mezarcılar bile beni tanıyorlar”

Duruşmanın bitmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan maktül Caner Coşkun'un annesi Gülşen Coşkun, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi. Anne Coşkun, “Caner'in vicdan azabının onun ölümüne sebep olacağını düşünüyorum. Ben her gün oğlumu ziyarete gidiyorum. Artık oradaki mezarcılar bile beni tanıyorlar. Cezasını sonuna kadar çekmesini istiyorum” şeklinde konuştu.