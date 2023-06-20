Arkadaşları kavga etti onlar izledi: Arnavutköy'de akran zorbalığı kamerada

Arnavutköy'de bir parkta çekilen görüntülerde iki çocuğun kavga ettiği arkadaşlarının ise adeta ringde gibi izlediği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Parkta birbirine saldıran çocuklardan birinin arkadaşının kafasına acımadan vurduğu anlarda görüntülere yansıdı.

Arnavutköy'de dün gece saatlerinde Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir parkta iki çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Kavga eden çocuklar birbirlerine acımasızca saldırırken yanlarında bulunan arkadaşları ayırmak yerine izlemeyi tercih etti. Kimsenin müdahale etmediği kavga bir arkadaşları tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde çocuklardan birinin arkadaşının kafasına acımasızca vurduğu görüldü.