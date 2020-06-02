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Arnavuktöy'de semt pazarını su bastı

Arnavutköy’de şiddetli sağanak yağış nedeniyle pazarı su bastı.

Arnavutköy'de şiddetli sağanak yağış nedeniyle pazarı su bastı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, pazarcı esnafı ise malzemelerini kurtarma çabasına girişti.


İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Arnavutköy'de kurulan semt pazarını su bastı. Şiddetli yağış nedeniyle yağmur suları pazarın bulunduğu sokak dereye döndü. Aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar tentelerin altına sığınırken, pazarcı esnafı ise zor anlar yaşadı. Mallarının kurtarma derdine düşen esnafı yoğun çaba sarf etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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