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Arnavutköy Belediye Başkanı Baltacı bilgilendirme toplantısı düzenledi

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin ardından Yeniköy Mahallesi sakinlerine bilgilendirme toplantısı yaptı.


Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret eden ve Yeniköy Mahallesi ile ilgili konuları konuşan Ahmet Haşim Baltacı bugün ise Yeniköy Mahallesine giderek detayları mahalle halkına anlattı. Toplantıda mahallelinin sorularını cevaplayan başkan Baltacı, mahalle halkının aklında büyük soru işaretleri oluşturan konular hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

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