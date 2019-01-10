Arnavutköy Belediyesi akıllı şehir için düğmeye bastı

Arnavutköy Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ‘Akıllı Şehir' için ilk adımı attı.

Arnavutköy Belediyesi ilçeyi geleceğe taşıyacak, rekabet, sürdürülebilirlik ve yaşana bilirlik açısından, ilçede yaşayanların hayat kalitesini artırmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Akıllı Şehir yolculuğu başlattı. İnsanlara ve doğaya zarar veren bozuk kentleşme, gürültü, çevre kirliliği gibi faktörlerden kurtulmak amacıyla akıllı adımlar atma gayreti içerisinde olan Arnavutköy Belediyesi, somut adımlar atmak için ‘Akıllı Şehir' projesini hayata geçiriyor. Bu kapsamda projenin stratejik adımı için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) Akıllı Şehir Strateji Geliştirme Müdürü Fatih Kafalı; Akıllı Şehir Koordinatörleri Ersoy Pehlivan, Seniye Eşkin Uzun, Alper Baloğlu ve Mustafa Uçak katıldı. Akıllı Şehir Alanları, Akıllı Şehir Projeleri, Literatür Tarama ve Dünya Örneklerinin İncelenmesi, Mevcut Durum Analizi, Vizyon ve Strateji Belirlenmesi, Akıllı Şehir Sistem Mimarisinin Belirlenmesi, Yol Haritası ve İstanbul'un Akıllı Şehir Manifestosu gibi konuların konuşulduğu toplantı soru ve cevapların ardından sona erdi.

Türkiye'nin temel problemlerinden birinin uzun vadeli stratejiler üretememek olduğunun altını çizen Akıllı Şehir Strateji Geliştirme Müdürü Fatih Kafalı, “Uzun vadeli stratejilerimiz olmalı. Ama vatandaşa temas eden kısa vadeli stratejiler de ortaya koymalıyız. Yaptığınız her proje uzun vadeli projenizi desteklemelidir” dedi.