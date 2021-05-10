Arnavutköy Belediyesi pandemiyi fırsata çevirdi

İlçeye kazandırılan modern kütüphaneler, kısıtlamaların kalkmasıyla kitapseverleri ağırlayacak.

Covid-19 salgını nedeniyle sosyal ve kültürel etkinliklere ara veren Arnavutköy Belediyesi, salgın döneminde ilçeye birçok yeni kütüphane kazandırdı. Daha önce açılan 23 bin kitaplı Şehir Kütüphanesi ve 2 bin kitaplı Arnavutköy Millet Kütüphanesi'nin ardından pandemi döneminde, 4 bin 500 kitaplı Cahit Zarifoğlu Millet Kütüphanesi vatandaşların hizmetinde oldu. 2021 yılında pandemi döneminin uzamasıyla kütüphane yatırımlarına hız kesmeden devam eden Arnavutköy Belediyesi, Erdem Bayazıt Kütüphanesi'ni ve İslami Eserler Kütüphanesi'ni de hayata geçirdi. Kısa sürede tamamlanacak olan Mehmet Akif İnan Kütüphanesi, Hadımköy Kütüphanesi ve İmrahor Kütüphanesi de yakın zaman vatandaşları ağırlayacak.

“Pandemi döneminde gençlerimiz için çalıştık”

“Genç nüfusumuzun en iyi şekilde yetişmesiyle ilgili ciddi çalışmalarımız var” diyen Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı: “Salgın hastalık dönemini evlerinde geçirmek durumunda olan gençlerimiz, pandemi süreci bittikten sonra kaybettikleri zamanı nasıl daha etkin bir şekilde yerine koyarlar bunun üzerinde yoğun bir çalışma içerisinde olduk. Daha önce var olan gençlik merkezlerimizin devam etmesi kaydıyla, bazı gençlik merkezlerimizi dönüşüme tabi tuttuk. Buna ilave olarak yeni yerler, yeni mekanlar açtık. Yeni mekanlarımız, gençlerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak imkanları da içinde barındıran bir nevi kitap kafeler olarak oluşturduk. Ve mahallerimizde birer birer inşa ediyoruz. Bunların en önemlileri son dönemde hayata geçirdiğimiz Cahit Zarifoğlu, restorasyonunu aslına uygun olarak yapıp, İslami Eserler Kütüphanesine çevirdiğimiz Haraççı mahallemizdeki kütüphanemiz, yine Haraççı'da bulunan Erdem Bayazıt Kütüphanemiz bunlardan bazıları. İmrahor Meydanımızda yer alan binamız ve Hadımköy Tarihi istasyon binaları yanında yer alan binamız da çok yakında kitap kafe olarak hizmete alınacak. Ayrıca Nenehatun Meydanımızda yer alan Mehmet Akif İnan Kütüphanemiz de çok yakında kitapseverlerle buluşacak” dedi.

İslami Eserler Kütüphanesi Açıldı

İlçede tarihi eser değerinde olan ve yıllarca kullanıldıktan sonra atıl kalan birçok eseri kullanıma kazandıran Arnavutköy Belediyesi, son olarak Haraççı Mahallesinde bulunan Abdülhamid Han tarafından kızı Naime Sultan adına yaptırılan tarihi camiyi restore etti. Alanın bir bölümünde çoğunluğu İslami kaynakların oluşturulan kütüphanede; alt kat ve üst katta sohbet alanları bulunuyor. Tarihin yeniden canlandığı kütüphanede dini sohbetler yapılıp; İslami araştırmalar yapılabilecek.

Şairlerin İsmi Arnavutköy'de yaşatılıyor

Arnavutköy Belediyesi tarafından ünlü şairlerin isimleri, yeni açılan kütüphanelerde yaşatılıyor. Pandemi döneminde çalışmaları tamamlanarak açılan, 4 bin 500 kitaplı Cahit Zarifoğlu Kütüphanesi'nden sonra Haraççı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kütüphaneye yedi güzel adamdan biri olan Erdem Bayazıt'ın ismi verildi.

6 bin kitabın yer aldığı kütüphanede, yeni nesil akıllı sistemler kullanılarak vatandaşların aradıkları kitapları hızlı bir şekilde bulmaları sağlanıyor. 20 adet bilgisayarın bulunduğu binada 3 derslik ve 100 kişilik de konferans salonu bulunuyor.

Mehmet Akif İnan Kütüphanesi açılmak için gün sayıyor

Pandemi döneminde aralıksız çalışmaların yapıldığı Nenehatun Meydanı, hızlı bir şekilde tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Arnavutköy Belediyesi tarafından 5 bin 600 metrekare alan içerisini kapsayacak şekilde tamamlanan meydan içerisinde modern bir de kütüphane kazandırıldı. İlçede yedi güzel adamın ismiyle açılan kütüphanelere yenisini ekleyen Arnavutköy Belediyesi, kütüphaneye Mehmet Akif İnan ismini verdi.

Hadımköy ve İmrahor Kütüphaneleri öğrencilerin uğrak yeri olacak

Öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkanların yanı sıra öğrencilerin akademik başarılarını arttıracak nitelikli ders çalışma ortamları oluşturan Arnavutköy Belediyesi, Tarihi Hadımköy İstasyonlarının yanında yer alan kütüphaneyi hazır hale getirdi. 70 kişilik sessiz alan 12 kişilik grup çalışma odası ve 7 bin kitap ile yaşayan bir kütüphane olacak. Kısa sürede tamamlanacak İmrahor Meydanında yer alan kütüphane ile birlikte açılacak olan Hadımköy kütüphanesi, öğrencilerin uğrak yeri haline gelecek.