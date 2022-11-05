Arnavutköy Belediyesi tarafından Hemşehri Dernekler buluşması düzenlendi

İSTANBUL(İHA) Arnavutköy Belediyesi Tarafından düzenlenen "Anadolu'dan Arnavutköy'e" etkinliği çerçevesinde ilçede bulunan İl, İlçe ve Köy dernekleri bir araya geldi. Etkinliğe katılan misafirlere yapılan ikram sonrasında, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı tarafından dernek temsilcilerine hediyeleri verildi.

Arnavutköy Belediyesinin ev sahipliğinde "Anadolu'dan Arnavutköy'e" etkinliği çerçevesinde ilçede bulunan Hemşeri Dernekleri bir araya geldi. Nuri Pakdil Kültür merkezinde düzenlenen etkinliğe, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy İlçe Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, 49 derneğin temsilcisi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Arnavutköy Belediyesi Tarafından 49 derneğin temsil ettiği İl, İlçe ve köylerin belgeselleri hazırlanarak derneklere dağıtıldı. Belgesel filmlerini izleyen vatandaşlar memleket hasreti giderirken ekinlikte sahne alan Halk Müziği sanatçısı Orhan Halkamaz'ın birçok yöreden seslendirdiği türkülerle misafirlere müzik ziyafeti yaşattı.

"49 derneğimiz için hazırladığımız belgeselleri onlara takdim ettik"

Etkinliğe katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı; “Anadolu'dan aş için iş için Arnavutköy'e gelen ve burada memleket hasretiyle Hemşeri derneklerini kuran kardeşlerimizin memleketlerini tanıtmak, derneklerinde, sosyal medyalarında, televizyonlarda memleketlerini doyasıya seyretmeleri için 15-20 dakikalık belgeseller hazırladık. 49 derneğimiz için hazırladığımız belgeselleri onlara takdim ettik. İnşallah bu yaptığımız çalışma hemşerilerimizin memleket hasretine ve memleketimizin birliğine bütünlüğüne olumlu yünde atkı sağlar diye temenni ediyoruz. Konserimiz Anadolu'nun ezgilerini bu akşamın ruhuna uygun olarak bize sunacak çok güzel bir konser olacak. Anadolu'ya gideceğiz Anadolu'yu gezeceğiz her İlimizin her bölgemizin türküleri ile coşacağız” şeklinde konuştu.

"Bizi memleketimize götürüp hüzünlendirdi, sevindirdi"

Etkinliğe katılan Yusuf Bekel; “Arnavutköy Belediyemizin düzenlediği güzel bir program için buradayız. Teşekkür ediyorum. Bizi memleketimize götürüp hüzünlendirdi, sevindirdi. Çok teşekkür ediyorum” dedi.