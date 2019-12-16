Arnavutköy Caddesi rahat bir nefes aldı

Beşiktaş Arnavutköy Caddesi'nde uzun zamandır çevreyi rahatsız eden mazgaldan gelen koku, Beşiktaş Belediyesinin girişimleri ile ekipler tarafından çözüme kavuşturuldu. Çalışmalardan memnun kalan mahalle sakinleri Beşiktaş Belediyesine teşekkür etti.

Beşiktaş Belediyesi Bebek Arnavutköy Caddesinde iş yerlerinin önündeki sokakta mazgaldan çevreyi rahatsız edecek şekilde koku gelmesi üzerine harekete geçti. Beşiktaş Belediyesi ve İSKİ ekiplerinin ortak çalışması ile soruna kısa süre içerisinde çözüm bulundu. Çalışmalar kapsamında Beşiktaş Belediyesi tarafından mevcut sistemde caddenin üzerindeki beton kapakların çatlaklıkları onarılarak çalışmayan ızgaralar yeniledi. Asfaltlarda oluşan çökmeler onarıldı. Yoğun çalışma sonrası caddedeki mazgallarda oluşan açıklıklar Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kapalı hale getirildi. Su kanalının denize akış yüzeyi biraz daha yükseltilerek suyun gidişi sağlandı. Kokunun uzun zamandır çevreyi rahatsız ettiğini belirten vatandaşlar, çalışmalarından ötürü Beşiktaş Belediyesine ve ekiplere teşekkür etti.

“Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a teşekkür ediyoruz”

Arnavutköy Mahalle Muhtarı Hilmi Külhancı, “Uzun zamandır mevcut olan koku Beşiktaş Belediyesi ve İSKİ'nin çabalarıyla çözüme kavuşturuldu. Çok güzel bir yer oldu. Burada çok berbat bir koku vardı. Kimse burada yürüyemiyor ve oturamıyordu. Şimdi oturuyorlar, esnaf ve herkes memnun kaldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Yoğun bir çalışma içerisine girdik”

Gelen talepler üzerine yoğun bir çalışma başlattıklarını söyleyen Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Alt Yapı Sorumlusu Gökmen Alal, “Muhtarımız ve halk olmak üzere yoğun bir talep vardı. Yoğun bir çalışma içerisine girdik. Mevcut sistemde üzerindeki beton kapaklar kırık, ızgaralar çalışmayacak bir haldeydi. Kısım kısım olan asfaltlarda büyük bir çökme vardı. Buradaki açık durumu kapalı hale getirdik. Denize akış yüzeyini biraz daha yükselterek suyun gidişini sağladık. Arnavutköy 1. Caddedeki bağlantısındaki ağzını biraz daha genişleterek akışı hızlandırdık. Üst kaplamasını da yaparak hem halkın rahat yürüyebileceği hem de esnafın kokudan sıkıntı çekmeyeceği bir hale getirdik” dedi.

“Kötü koku tamamen giderilmiş oldu”

Kötü koku yüzünden 2 yıldır çok müşteri kaybettiğini söyleyen Esnaf Gazi Ateş, “Biz 2 yıldır buradayız. Gelen misafirlerimizle bu kokuyu yaşadık. Seçimler sonra her şey oturunca karar aldılar ve yaptılar. Buradaki kötü koku tamamen giderilmiş oldu. Esnaf olarak bizi sevindiren tarafı müşteri açısından bize katkı sağladı. Bu yüzden çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmişte çok ciddi bir müşteri kaybımız oldu” şeklinde konuştu.

“Arnavutköy'e yakışır şekilde burası yapıldı”

Kokunun giderilmesi için dilekçelerin olumlu yanıt bulduğunu anlatan mahalle sakini Avukat Nil Merve Çelikbaş Şeker, “Mahalle sakini olarak hem kokulardan geçemiyorduk, hem de yürüyemiyorduk. Şurası çökecek vaziyetteydi. Avukat olarak da hukuki süreci başlatmıştık. Dilekçelerimiz olumlu yanıtı buldu. Çok memnun kaldık. Başka yerlerde de eksiklikler var. Onları da sırasıyla yapılacağının sözünü aldık. Gayet güzel olmuş, artık kullanılıyor. Arnavutköy'e yakışır şekilde burası yapıldı. Herkes şu an rahat ve mutlu oldu” ifadelerinde bulundu.