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Arnavutköy 'de rüzgar nedeni ile tekne limana yanaşamadı

Arnavutköy ’de limana yanaşmaya çalışan bir tekne aşırı rüzgar nedeni ile oluşan dalgalardan dolayı zor anlar yaşadı.

Arnavutköy 'de limana yanaşmaya çalışan bir tekne aşırı rüzgar nedeni ile oluşan dalgalardan dolayı zor anlar yaşadı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, tekne kıyıya oturdu.


Arnavutköy Karaburun Limanı'na yanaşmaya çalışan bir balıkçı teknesi aşırı rüzgar nedeniyle oluşan dalgalardan dolayı limana yanaşmakta zorluk yaşadı. Zaman zaman devrilme tehlikesi geçiren tekne daha büyük bir tekne ile kurtarılmak istendi ancak dalgalar diğer tekneyi de tehlikeye soktu. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken tekne aşırı dalga nedeni ile kıyıya oturdu. Kıyıya oturulan tekne iş makinesi yardımı ile sabitlendi. Yaşananlar böyle görüntülendi.

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