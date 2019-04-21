Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde 23 Nisan etkinliği

Arnavutköy Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 150'den fazla çocuk hünerlerini sergiledi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından kadınların yaşam kalitesini yükseltmek, taleplerini yerine getirebilmek, ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tasarlanan Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 23 Nisan etkinliğinde çocuklar da annelerinin yanında yer aldı. 150'den fazla çocuk, seramik biçimlendirme, pasta süsleme, takı tasarımı, kuaförlük, geri dönüşüm, mandala boyama ve fiziksel aktiviteler ile eğlenceli zaman geçirdi. Etkinlik alanında temsili Hacivat Karagöz ve Nasrettin Hoca da çeşitli gösteriler sergiledi. Etkinliklere çocuklarının yanında anneler de katılım gösterdi.

Çocukların doyasıya eğlendiği etkinliği ziyaret eden Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde çeşitli kurslar düzenlendiğini söyleyerek, kadınlar için kurslarda verilen eğitim süresinin 1 yıl boyunca devam ettiğini belirtti. Mesleki ve hobiler üzerine eğitimler verildiğini söyleyen Başkan Baltacı, “Bugün de annelerin yerine çocukları geçti. Burada seramik kursunda alanı gezerken de gördüğünüz gibi çocuklarımız el becerilerini geliştiriyorlar. Takı tasarımı, boyama ve kuaförlük kursumuzda da çocuklar anlamaya çalışıyorlar ve bir yandan da eğleniyorlar” dedi.

Etkinliğin amacının çocuklara küçük yaşlardan itibaren aile bilincini yerleştirmek olduğunu belirten Başkan Ahmet Haşim Baltacı, bununla birlikte çocukların hoşça vakit geçirmesinin sağlandığını ifade etti.

23 Nisan etkinliğine geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen küçük Eymen, "Yumurta ile şekeri karıştırdım. Yarım su bardağı süt ekleyip fırına koyduk, sonra üzerini süsledik" dedi.