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Arnavutköy sağanak yağış etkili oldu

İstanbul Arnavutköy’de öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sokak ve caddeleri göle çevirdi.

İstanbul Arnavutköy'de öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sokak ve caddeleri göle çevirdi. Yollarda yürüyen vatandaşlar ıslanmamak için saçak altına ve otobüs duraklarına sığındı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son uyarıların ardından öğle saatlerinden yağış ve şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Arnavutköy'de etkili olan yağış sonrasında bazı yollar ve sokaklar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için çevrede bulunan binaların saçaklarına ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalışırken bazıları ise şemsiyeleriyle yollarda ilerlemeye çalıştı. Sokak kenarlarında ve çukur alanlarda oluşan su birikintilerden geçen sürücülerin cadde üzerinde dikkatli şekilde araç kullandığı görüldü.

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