Arnavutköy Sanat Atölyesi yıl sonu sergisi ve gösterisi büyük beğeni topladı

Düzenlenen programda sanat akademisinden yıl boyunca eğitim alan öğrenciler hünerlerini sergiledi. Sanat Akademisinden 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde 23 branşta 2 bin 282 kişi hizmet aldı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına açılan Sanat Akademisi öğrencileri yıl boyunca bağlama, bendir, ney, keman, gitar, piyano, şan, konservatuara hazırlık, ebru, hüsn-i hat, ahşap yakma, seramik biçimlendirme, dijital fotoğrafçılık, tiyatro, halk oyunları, resim, güzel sanatlara hazırlık, okul etkinlikleri, müzik prodüksiyon, işaret dili, klarnet, ud, taş boyama gibi onlarca alanda eğitim aldılar. Yıl boyunca aldıkları eğitimleri tamamlayarak sertifikalarını alan öğrenciler düzenledikleri yıl sonu gösterisi ile de büyük beğeni topladı.

“Hem akademik hem sosyal hayatlarına katkı sağlıyor”

Düzenlenen organizasyona katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Sanat Akademimizin yıl sonu etkinliğinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kursiyerlerimizin yapmış oldukları çalışmaların sergilendiği harika bir gün geçiyoruz. Büyüğünden küçüğüne 2 bin 300 öğrencimizin becerilerini görüyoruz şu anda. Küçük yaşta sanat alanında çocuklarını buraya yönlendiren anne ve babaları da tebrik ediyorum. Hem akademik hem sosyal hayatlarına katkı sağlıyor, kendilerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Gerçekten çok faydalı oluyor"

Yıl içerisinde Sanat Akademisine giderek eğitimlerini tamamlayan Gülnur Üçüncü, “Gerçekten çok faydalı oluyor, eğitimlerimde de başarılı oluyor. Ben burada resim yapıyorum ve yapmayı çok seviyorum. Doğayı, hayvanları çiziyorum ve severek yaptığım bu sanat bana çok mutluluk veriyor” şeklinde konuştu.