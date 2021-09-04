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Arnavutköy-Sultangazi yolunda bir araç yan yattı

Arnavutköy-Sultangazi yolunda direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği bir otomobil yan yattı.

Yan yatan otomobilde bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.


Olay, Arnavutköy - Sultangazi yolunda, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolda yan yattı. Aracın içinde bulunan iki kişi yara almadan kurtulurken, kendi imkanlarıyla otomobilden dışarı çıktılar. Öte yandan otomobilde maddi zararın meydana geldiği olay nedeniyle, Arnavutköy-Sultangazi yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

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