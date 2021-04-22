Arnavutköy-Sultangazi yolunda feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Kazayı yara almadan atlatan işçiler ise hayatını kaybeden arkadaşının başından bir an olsun ayrılmayarak gözyaşı döktü.

Kaza saat 17.30 sıralarında Arnavutköy-Sultangazi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hafriyat kamyonunun sıkıştırması sonucu Fiat Punto araç, yanında seyreden Aydın G. idaresindeki 34 LBY 833 plakalı servis aracına çarptı. Servis aracı çarpmanın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip yola devrildi. Karşı şeritten gelen 34 EAB 207 plakalı hafif ticari araç da duramayarak servis aracına çarptı.

Kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Yaşanan zincirleme kazada işçi servisinde bulunan Mevlüt Özdemiş hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu çift şeritli olarak trafiğe kapatarak önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

Arkadaşları, hayatını kaybeden işçinin başında gözyaşı döktü

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı yara almadan atlatan işçiler ise, hayatını kaybeden Mevlüt Özdemiş'in başında gözyaşı döktü. Mevlüt Özdemiş'in cansız bedeni yoldan kaldırılana kadar, arkadaşları başından ayrılmazken, bir işçi ise sinir krizi geçirdi. Öte yandan, kaza mahalli ise drone ile havadan görüntülendi.