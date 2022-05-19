Arnavutköy'de 19 Mayıs coşkusu

Arnavutköy Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Mehmet Hüseyin Nail Anlar ile Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı tarafından takdim edildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Renkli kutlamalara ev sahipliği yapan yerlerden biri de İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bulunan Bolluca Stadyumu'ydu. Arnavutköy Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalar, İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Mehmet Hüseyin Nail Anlar ile Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın katılımıyla gerçekleşti. Kaymakam Vekili Dr. M. H. Nail Anlar ile Belediye Başkanı Haşim Baltacı, basın mensupları ile yaptıkları söyleşilerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerle kutladıklarını, Milli Mücadele kahramanı olan şehitlerimizi rahmetle andıklarını belirtti.

Bolluca Stadyumu'ndaki bayram şenliğinde öğrenciler halk oyunları, karate, jimnastik ve çeşitli spor branşlarında gösteriler sergiledi. Kutlamalar kapsamında liseler arası gençlik koşusu da yapıldı. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa, madalya ve hediyeleri Kaymakam Vekili Dr. M. H. Nail Anlar ile Belediye Başkanı Haşim Baltacı tarafından takdim edildi.