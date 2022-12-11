Arnavutköy'de 2.5 ton hamsi dağıtıldı

Arnavutköy'de düzenlenen Balık Festivali'nde vatandaşlara 2.5 ton hamsi ikram edildi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Hadımköy İstasyon Meydanı'nda 8. Balık Festivali düzenlendi. Festivale Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, meclis üyeleri ve STK temsilcileri katıldı. Hamsi yemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Yağmurlu güzel bir gün. Vatandaşlarımızın da yoğun bir ilgisi var. Geleneksel günlerimiz haline gelen etkinliklerimizi, hamsi kültürünü Hadımköy etkinlik alanımızda gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi hayli bir yoğun. Bu yıl da 2.5 ton hamsiyi 15 bin kişiye ikram edeceğiz. Buradaki amacımız yan yana gelip kaynaştırmak. Etkinliğimize sanatçılarımız da konserleri ile anlam katacaklar” dedi.

Festivalde Karadeniz oyunları, kemençe ve tulum gösterisi ile vatandaşlar horona doydu. Soğuk havaya aldırış etmeyen Arnavutköy halkı, yağmurun altından balık ekmeklerini alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Balık ekmeğini alan vatandaşlar ardından konser alanına geçerek halk oyunlarını ve horon gösterilerini seyretti.