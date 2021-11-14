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Arnavutköy'de 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Arnavutköy’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle cadde uzun süre trafiğe kapatıldı.


Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Vahdet Kotal idaresindeki 34 ABA 589 plakalı otomobil ile Okatay Taha Şişman yönetimindeki 34 UR 1728 ve Resul Teyfur yönetimindeki 34 ZE 3584 plakalı otomobiller birbiriyle çarpıştı. Kazada 34 ZE 3584 plakalı araçta bulunan 4 yaşındaki Nehir İsra ile 3 sürücü yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki vatandaşlar tarafından yapılmaya çalışıldı. Araçlara sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Cadde uzun süre trafiğe kapatılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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