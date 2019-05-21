Arnavutköy'de 5'inci Geleneksel Bilim Kültür ve Sanat Günleri başladı

Arnavutköy Belediyesi ve Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 5'inci Geleneksel Bilim Kültür ve Sanat Günleri düzenleniyor. Toplam 3 gün sürecek programın teması ise “Bin 71 çocuk yazar ve genç kalemlerimizle geleceğin kapılarını açıyoruz” oldu.

Arnavutköy Belediyesi ve Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5'inci Bilim Kültür ve Sanat Günleri, bugün Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür Merkezinde başladı. Organizasyonda 75 stant, 1071 çocuk yazar ve genç kalemler ile okulların ürettiği bilimsel, kültürel ve sanatsal ürünler sergileniyor. Toplam 3 gün boyunca okulların etkinlikleri ve gösterileri ile devam edecek programa Arnavutköy halkının da ilgisi yoğundu. Etkinliğin bu yılın teması "Bin 71 çocuk ve genç kalemlerimizle geleceğin kapılarını açıyoruz” oldu.

Bin 71 çocuk yazar ve genç kalem

Ayrıca Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 3 yıldan beri yürüttüğü çocuk yazarlar ve okul yayınları projesi kapsamında 1'inci yıl 350, 2'inci yıl 607 genç yazar keşfedilmiş ve çocukların hazırladığı eserler Arnavutköy halkıyla buluşturulmuştu. Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ'ın öncülüğünde başlatılan çalışma daha da genişleyerek bu yıl bin 71 çocuk yazar ve genç kaleme ulaşıldı. Bin 71 çocuk yazar üzerlerinde tişörtleri, ellerinde yazdıkları kitaplar ve balonlarla “Bin 71 çocuk yazar” yazısını yazarak balon uçurdular.

“Bu çalışmaların sayılarının artarak devam etmesini diliyorum”

Etkinlikte ülke çapında ödül alan çalışmaların olduğunu söyleyen Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, “Bugün 2 ayrı bölümü var bu etkinliğin. Öncelikle geçmiş yıllarda başlatılmış olan çocuklarımızın hikaye ve masal yazmalarıyla ilgili, daha doğrusu yazarlık serüvenleriyle ilgili teşvik edici bir çalışmaydı. Bu yıl artan sayıda gelişerek devam etti. Bu yıl bin 71 çocuğumuzun kendi dünyalarında ürettikleri eserlerin kitap haline getirilmesi suretiyle önemli bir aşamaya geldi bu çalışma. Bu yıl bin 71 sayısı manidar bir sayı. Gençlerimizin, çocuklarımızın eserleri ortaya çıktı ve basılı hale geldi. 2'nci kısmı yine geleneksel olarak devam eden ve bu yıl 5'incisi yapılan Bilim Kültür ve Sanat Günleri. Burada da ilçemizde bulunan tüm okullarımızın yıl boyunca yapmış oldukları faaliyetlerin, çalışmaların ortaya konulduğu bir başka etkinlik. Şu an öğrencilerimiz yıl boyu yapmış oldukları çalışmaları sergiliyorlar. Çok güzel çalışmalara var. Ülke çapında ödül alan çalışmalar var. Bunların sayılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

“Geleceğin yazarlarının bunların içinden çıkacağına inanıyoruz”

İlçedeki bütün okulların çocuklar için seferber olduğunu belirten Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ ise, “Açıkçası bugün çocukların günü. Bin 71 tane çocuk yazarımızla geleceğin kapılarını açıyoruz. Arnavutköy'de 60 bin öğrencimiz var. Bunların içinden seçilen, süzülen yazma kabiliyeti olan öğrencilerimizi keşfettik. Onlar kitaplar yazdılar. O kitapları okullarımız bastı ve çocuklarımızı o kitapların içinde bulduk. Onlara anlam yüklüyoruz. Onları alkışlıyoruz. Geleceğin yazarlarının bunların içinden çıkacağına inanıyoruz. Bütün okullarımız, öğretmenlerimiz seferber” diye konuştu.

Arnavutköy Belediyesi ve Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlik 3 gün boyunca devam edecek.