Arnavutköy'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda spor kulüplerinin temsilcilerine temsili ürünler verilirken ilçede sporculuk yapan gençlere ise tanınan isimler tarafından spor söyleşisi yapıldı.

Arnavutköy Belediyesi geleneksel olarak her yıl ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlamaya devam ediyor. Bu sene düzenlenen program ile birlikte hem amatör spor kulübü temsilcilerine temsili ürünler takdim edildi hem de ilçede yaşayan sporcu gençlere tanınan isimler tarafından spor söyleşisi yapıldı. Sporcu Mehmet Yozgatlı ve Abdullah Ercan'ın söyleşisine gençlerin ilgisi yoğun oldu.

“13 ayrı kulübümüzün yaklaşık 15 bin adet spor malzemesi ihtiyacını karşılıyoruz”

Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Geleneksel olarak özellikle malzeme tedariki ile ilgili yapmış olduğumuz bu töreni daha da genişletelim istedik. Geçmişte ülke sporuna büyük hizmetleri geçmiş değerli kardeşlerimiz ile sizleri buluşturmak ise oldukça kıymetli. Gerçek anlamda spor ve sporcudan bahsedecek olan bir söyleşimiz olacak ve sizlerin çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. İlçemizde amatör spor ile ilgilenen çok güzel kulüplerimiz var, yüklendikleri yükün farkında olan ve sporun ne demek olduğunu bilen gönüllü insanlar bizler belediye olarak yıllardır bu kulüplerine destek olmaya çalışıyoruz. Sporun her dalında yaklaşık 15 branş ve alt kategorilere destek vermeye çalışıyoruz. Bugün 13 ayrı kulübümüzün yaklaşık 15 bin adet spor malzemesi ihtiyacını karşıladığımız bir organizasyon düzenliyoruz. Sembolik olarak hediye takdimini yapacağız ama ben amatör spor kulüplerinin başında olan yöneticilere sonsuz teşekkür ediyorum zor bir iş yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Program sine vizyon gösterisi ve söyleşinin ardından son buldu.