Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de 6 katlı ayakkabı fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

İşçilerin mesaide olduğu saatlerce çıkan yangında yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan bazı işçiler binanın çatı katına çıktı. İhbar üzerine olay yerine Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, saat 13.15 sıralarında Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Öğüt Sokak'ta bulunan bir ayakkabı fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı ayakkabı fabrikasının bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın içini dumanlar kaplarken, çalışanlar kendilerini çatıya atarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem alırken, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Şişli'den itfaiye ekipleri de kısa sürede fabrikaya geldi. Adeta can pazarının yaşandığı yangında çatıda mahsur kalan yaklaşık 15 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve yangın nedeniyle paniğe kapılan işçiler hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz ise söndürme çalışmalarını inceledi ve işçilerin durumuyla ilgili bilgi aldı. Yangın 2 saatlik bir çalışma sonucu söndürülürken, fabrikada hasar meydana geldi.

Çatıda mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Öte yandan, yangında mahsur kalan işçinin kurtarılması dron tarafından görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde söndürme çalışmaları da yer aldı.

Eşinin çalıştığı fabrikanın yandığını duyunca olay yerine gelen Sebahattin Demirbaş, “Bizim evimiz buraya yakın dumanları görünce ben eşime telefon açtım. O bana söyledi yangın çıktığını hemen koşarak geldim. Büyük bir yangın geçmiş olsun gerçekten. Yaralanan olmamış kimse de henüz nerede çıktığını bilmiyorum yangının. Eşimin durumu da iyi çok şükür” dedi.