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Arnavutköy'de bahçede bulunan kömürlük alev alev yandı

Arnavutköy’de bir binanın bahçesinde bulunan kömürlük alev alev yandı.

Arnavutköy'de bir binanın bahçesinde bulunan kömürlük alev alev yandı.


Yangın, saat 14.00 sıralarında Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir binanın bahçesindeki kömürlükte çıktı. Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangın kısa sürede bahçeyi etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.

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