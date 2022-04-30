İhlas Haber Ajansı

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Arnavutköy'de bayram tedbirleri çerçevesinde emniyet kemeri denetimi

Arnavutköy’de bayram tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalarda durdurulan sürücülere emniyet kemeri takmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Arnavutköy'de bayram tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalarda durdurulan sürücülere emniyet kemeri takmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.


İçişleri Bakanlığının talimatı ile bayram tedbirleri çerçevesinde yurdun bir çok noktasında sürücülere yönelik uygulamalara devam ediliyor. Arnavutköy'de ise dün sabah saatlerinden itibaren ilçenin bir çok noktasına kurulan uygulama noktalarında durdurulan sürücülere emniyet kemeri takılması yönünde uyarılarda bulunuldu. Denetimler kapsamında sürücülere “Bayramımız Kemerli Geçsin” sloganı yazılı broşürler de verildi. Denetimlerin tüm ilçe genelinde bayram bitimine kadar devam edeceği öğrenildi.

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