İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arnavutköy'de beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü

Arnavutköy’de sokakta yürüyen 2 kişi kapı önünde duran ayakkabıları çaldı.

Arnavutköy'de sokakta yürüyen 2 kişi kapı önünde duran ayakkabıları çaldı. Beğendiği ayakkabılar için yolundan geri dönüp hırsızlık yapan şahıslar kamerada.


Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde bir sokağa giren 2 kişi sokakta yürüdüğü esnada kapıya bırakılan ayakkabıları fark etti. Sokağın sonuna kadar giden 2 kişiden biri daha sonra geri dönerek beğendiği ayakkabıları çaldı. Hırsızlık anı sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde hırsızın rahat bir şekilde ayakkabıları alarak yoluna devam ettiği görüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.