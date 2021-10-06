Arnavutköy'de bir apartman dairesinde yangın çıktı

Arnavutköy'de bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın, bugün saat 16.30 sularında Arnavutköy Anadolu Mahallesi Akcan Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katı dairesinde çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken yangının çıktığı esnada binada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Sokak adeta dumanla kaplanırken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın anı ve sonrasında yaşananlar kameralar tarafından kaydedildi.