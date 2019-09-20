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Arnavutköy'de bir evde dehşet: 4 ölü

Arnavutköy’de bir kişi, üvey babasını, annesini ve kardeşlerini silahla öldürüp babasının arabasıyla kaçtı.

Arnavutköy'de bir kişi, üvey babasını, annesini ve kardeşlerini silahla öldürüp babasının arabasıyla kaçtı.


Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, 23 yaşındaki Veysel A., gece saatlerinde eve gelerek üvey babası Kadir Açıkalın, annesi Kader A. (42) ve kardeşleri Serkan A. (26) ile Nazlıcan A.'yı (9) silahla vurarak öldürüp olay yerinden kaçtı. Aileden haber alamayan komşuları, bugün durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Akşam saatlerinde eve gelerek içeriye giren polis ekipleri, aile fertlerinin cansız bedenleri ile karşılaştı. Ekiplerin evdeki incelemeleri sürüyor.

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