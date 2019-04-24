Arnavutköy'de bir inşaatta beton dökümü sırasında 3 işçi molozların arasında kaldı

İstanbul Arnavutköy'de bir inşaat sahasında beton dökümü yapıldığı sırada iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı. Molozların arasında sıkışarak mahsur kalan işçileri itfaiye ekipleri kurtarırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 15.30 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Kent Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında beton döküm işlemi yapıldığı sırada üst katta bulunan iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi molozların arasında kaldı. Olayı göre işçiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Molozların arasından itfaiye ekipleri kurtardı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri moloz yığınları arasında kalan işçileri mahsur kaldıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı işçiler sedyeyle ambulansa taşınarak hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek çevre güvenliğini sağladı. Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden biriminin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtirken diğer 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Beton döküyorlardı bir anda çöktü”

Olayın görgü tanıdığı Hasan Can, “Beton döküyorlardı, bir anda inşaatın kalıbı çöktü. Karşı taraftan balkondan izliyordum, yaralı 3 kişiydi. Durumu kritik olan birisi vardı diğerleri iyi durumdaydı” diye konuştu.